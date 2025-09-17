By the grace of the gods Tome 13

Alors que Gimul guérit des attaques, la vie de Ryoma dans ce monde fantastique retrouve enfin une certaine normalité. Après avoir contribué à la défense et à la restauration de la ville, il a été engagé comme ingénieur officiel par le duc. Ryoma se lance maintenant dans un voyage à destination de la Mer des Arbres de Syrus afin de réaliser l'un des objectifs de sa vie. Alors qu'il accomplit quête après quête pour augmenter son rang d'aventurier, il retrouve Reinbach par coïncidence... et rencontre un couple de vieux amis de Reinbach.