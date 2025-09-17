Inscription
#Manga

By the grace of the gods Tome 13

Roy, Ririnra, Ranran, Aurélie Brun, Studio Charon

Alors que Gimul guérit des attaques, la vie de Ryoma dans ce monde fantastique retrouve enfin une certaine normalité. Après avoir contribué à la défense et à la restauration de la ville, il a été engagé comme ingénieur officiel par le duc. Ryoma se lance maintenant dans un voyage à destination de la Mer des Arbres de Syrus afin de réaliser l'un des objectifs de sa vie. Alors qu'il accomplit quête après quête pour augmenter son rang d'aventurier, il retrouve Reinbach par coïncidence... et rencontre un couple de vieux amis de Reinbach.

Par Roy, Ririnra, Ranran, Aurélie Brun, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Roy, Ririnra, Ranran, Aurélie Brun, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

By the grace of the gods Tome 13

Ririnra, Ranran trad. Aurélie Brun

Paru le 17/09/2025

194 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384966219
