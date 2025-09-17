Inscription
#Manga

Colocataires à leur manière Tome 11

Minatsuki, As Futatsuya, Claire Olivier, Studio Charon

Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur une chatte errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Les vidéos de Subaru mettant en scène Haru connaissent un succès croissant sur les réseaux sociaux. Son petit félin attire de plus en plus de fans... parfois bien plus proches qu'il ne l'imagine ! Contre toute attente, ces partages virtuels constituent un pont vers le monde réel : Subaru, encore mal à l'aise avec les autres, commence à nouer des liens sincères avec des personnes venues d'horizons divers. Subaru et Haru nous racontent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue. Leur relation pleine de tendresse ne cesse de croître et leur ouvre de nouvelles perspectives.

Par Minatsuki, As Futatsuya, Claire Olivier, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Minatsuki, As Futatsuya, Claire Olivier, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Colocataires à leur manière Tome 11

Minatsuki, As Futatsuya trad. Claire Olivier

Paru le 17/09/2025

162 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384965618
