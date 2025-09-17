Paris, 1831. Frédéric Ozanam, brillant étudiant de 18 ans, arrive de Lyon le coeur rempli d'idéal. Des bancs universitaires où il se lie d'amitié avec François Lallier, à ses rencontres avec Lamennais et Chateaubriand, puis avec Montalembert et Lacordaire qui se croisent chez Madame Swetchine, Frédéric cherche à défendre le christianisme en conciliant foi, raison et engagement. Ainsi, bouleversé par la misère du monde ouvrier, il fonde avec un groupe d'étudiants la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, pour visiter et soutenir les plus pauvres, auxquels se consacre déjà soeur Rosalie Rendu. Il veut vivre sa foi non pas en paroles, mais en actes. Il renonce au métier d'avocat, se marie et devient professeur de littérature étrangère à la Sorbonne. Des salons intellectuels parisiens aux barricades de 1848, Frédéric Ozanam porte la liberté de l'enseignement, rejette la lutte des classes du socialisme naissant, mais évolue vers l'idée de république et de démocratie chrétienne. Entre combats journalistiques, espoirs et désillusions, cet homme de coeur cherche à unir et entraîne dans son sillage la première génération de catholiques sociaux dont fait partie Armand de Melun. Il peut être considéré comme l'un des précurseurs de la doctrine sociale de l'église. Un récit captivant qui met en lumière les grandes questions politiques de cette époque.