Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Frédéric Ozanam

Coline Dupuy, Davide Perconti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, 1831. Frédéric Ozanam, brillant étudiant de 18 ans, arrive de Lyon le coeur rempli d'idéal. Des bancs universitaires où il se lie d'amitié avec François Lallier, à ses rencontres avec Lamennais et Chateaubriand, puis avec Montalembert et Lacordaire qui se croisent chez Madame Swetchine, Frédéric cherche à défendre le christianisme en conciliant foi, raison et engagement. Ainsi, bouleversé par la misère du monde ouvrier, il fonde avec un groupe d'étudiants la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, pour visiter et soutenir les plus pauvres, auxquels se consacre déjà soeur Rosalie Rendu. Il veut vivre sa foi non pas en paroles, mais en actes. Il renonce au métier d'avocat, se marie et devient professeur de littérature étrangère à la Sorbonne. Des salons intellectuels parisiens aux barricades de 1848, Frédéric Ozanam porte la liberté de l'enseignement, rejette la lutte des classes du socialisme naissant, mais évolue vers l'idée de république et de démocratie chrétienne. Entre combats journalistiques, espoirs et désillusions, cet homme de coeur cherche à unir et entraîne dans son sillage la première génération de catholiques sociaux dont fait partie Armand de Melun. Il peut être considéré comme l'un des précurseurs de la doctrine sociale de l'église. Un récit captivant qui met en lumière les grandes questions politiques de cette époque.

Par Coline Dupuy, Davide Perconti
Chez Plein Vent

|

Auteur

Coline Dupuy, Davide Perconti

Editeur

Plein Vent

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Frédéric Ozanam par Coline Dupuy, Davide Perconti

Commenter ce livre

 

Frédéric Ozanam

Coline Dupuy, Davide Perconti

Paru le 24/09/2025

48 pages

Plein Vent

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384881192
9782384881192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.