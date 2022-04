Les accélérateurs de vente. Vendez plus, plus vite, plus cher ! 4e édition

Ceci est une affirmation : aucun livre de vente ne vous rapportera plus d'argent que celui que vous tenez entre vos mains. Prétentieux ? Nous l'assumons pleinement. Mais finalement non, ne nous faites pas confiance... Après tout, nous sommes des spécialistes de la persuasion et vous pourriez avoir des raisons de douter. Ne vous fiez donc pas à notre expérience, à nos références ni à la réputation de notre maison d'édition. Achetez tout simplement ce livre, mettez en pratique les secrets qu'il contient et constatez par vous-même le résultat : vous vendez plus, plus vite, plus cher et plus souvent ! Pardonnez-nous, car depuis le début de votre lecture, vous avez été "victime" de deux accélérateurs de vente : "l'effet bande-annonce" et "l'incitation à la méfiance" . Avouez que cela fonctionne plutôt bien, puisqu'à ce stade de votre lecture, vous avez probablement envie de continuer... Découvrez dans cette 4e édition, de nouveaux accélérateurs pour vendre toujours plus, plus vite, plus cher et plus souvent.