Différents sondages montrent que les Français tiennent majoritairement à leurs symboles, et qu'ils les aiment, peut-être tout simplement parce qu'ils sont massivement attachés à la France. Le drapeau et la devise sont vus quotidiennement grâce à leur présence dans l'espace public ; de même que la Marseillaise, ils donnent du sens aux cérémonies de la citoyenneté française. Nées dans les temps troublés de la Révolution, les "trois fleurs de la nation" , ne coexistèrent alors que de manière limitée. Jamais officialisée, la triade ne vécut que quelques années ; la Fraternité en fut toujours la parente pauvre. "Air chéri des Français" , sans avoir jamais été considérée officiellement comme l'hymne national, la Marseillaise trouva rapidement face à elle des hymnes concurrents. De la chute de l'Empire à la victoire de la République, les XIXe et XXe siècles ont ainsi vu les trois symboles apparaître et disparaître au gré des révolutions, des coups d'Etat, des insurrections. C'est cette histoire fascinante que raconte avec brio Jacqueline Lalouette.