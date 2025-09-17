Au fil des siècles, les savants de l'islam ont cultivé l'art de condenser l'essentiel des principes de la foi dans des épîtres brèves, certaines capables de tenir en une seule page. La 'Aqida Tawhîdiyya présentée ici sous le titre de La croyance en islam s'inscrit dans cette tradition, offrant une synthèse appréciable des fondements de la croyance musulmane. Ce texte succinct mais profond expose, avec clarté et concision, ce que chaque musulman se doit de connaître en matière de foi : l'unicité d'Allah, Ses Attributs parfaits, la prophétie, la vie après la mort et les réalités invisibles qui nourrissent l'âme et guident le coeur. Cette édition propose une traduction fidèle du texte d'origine de Dardir accompagnée du commentaire éclairant de son élève 'Uqbawî, le tout enrichi d'annotations et de compléments du traducteur, Maxime Frery, lui-même enseignant en jurisprudence malékite. Loin de se limiter à une simple traduction, cet ouvrage invite le lecteur à une plongée subtile dans la compréhension des vérités spirituelles, en dévoilant la profondeur d'un texte qui allie la rigueur théologique à la beauté de l'expression. En annexe, le lecteur découvrira, pour la première fois éditée, la célèbre Kharîda du shaykh Dardir, une perle de la littérature théologique musulmane. Ce texte, prisé des étudiants en sciences religieuses pour sa clarté et sa portée spirituelle, vient compléter cet ouvrage en offrant une perspective supplémentaire sur les éléments fondamentaux de la foi. Le lien entre la "Kharîdah" d'Al-Dardîr et le commentaire de La croyance en islam d'Al-'Uqbâwî est très fort. En effet, le cheikh Mustafa Al-'Uqbâwî s'est appuyé sur l'explication d'Al-Dardîr de la "Kharîdah" pour sa propre explication de La croyance en Islam. On peut dire que le commentaire d'Al-'Uqbâwî est un résumé du commentaire de la "Kharîdah" qu'écrivit Dardîr sur son propre poème. La Croyance en islam est une invitation à redécouvrir l'essence de la foi islamique à travers un texte concis, mais d'une richesse inestimable. Un guide pour l'esprit et un apaisement pour le coeur, destiné à tous ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension des fondements de la croyance, dans la pure tradition des maîtres de l'islam.