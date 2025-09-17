Inscription
#Essais

Mon corps, c'est un trésor

Inès d' Oysonville, Cécile Guinement

ActuaLitté
Mon corps, un trésor ? Vraiment ? Mais alors celui des autres en est un aussi ? Comment en prendre soin ? Ce livre est une invitation à la découverte émerveillée de son propre corps : un trésor unique. Avec de douces illustrations, il aborde la beauté, la pudeur, le respect de soi, des autres et le droit de dire non. Un guide précieux pour grandir en confiance et se protéger. Inès d'Oysonville, mère de famille, est l'auteure de nombreux outils et ouvrages pour l'éveil à la foi des enfants. Cécile Guinement est illustratrice jeunesse chez Plein Vent, Téqui, Bayard...

Par Inès d' Oysonville, Cécile Guinement
Chez Le Sénevé

|

Auteur

Inès d' Oysonville, Cécile Guinement

Editeur

Le Sénevé

Genre

Eveil de la foi

Mon corps, c'est un trésor

Inès d' Oysonville, Cécile Guinement

Paru le 17/09/2025

32 pages

Le Sénevé

7,50 €

