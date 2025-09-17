Santiag Intégrale

Entre la vie et la mort, l'esprit de Santiag continue d'errer. Dans un coin paumé de l'Amérique, Santiag est trahi par un agent enquêtant sur des crimes rituels et meurt dans sa voiture piégée. Devenu un fantôme, ombre parmi les ombres, il poursuit sa vengeance... Il sera aidé dans sa quête par un ami indien policier, Chamaro. Méthodiquement, Santiag va faire payer le prix du sang à ceux qui ont rayé son existence de la carte des vivants. Tant que cette affaire n'est pas réglée, Santiag ne pourra trouver le repos dans l'au-delà, il restera pour veiller sur sa femme et sa fille, errant entre légende et réalité... Redécouvrez un polar fantastique contemporain qui nous transporte au coeur des mythes et des légendes indiennes à travers une nouvelle grande intégrale dans un beau format très attrayant.