#Beaux livres

Neptune, qui ose vivra !

Christophe Agnus, Pierre-Maxime Mory

ActuaLitté
Peu de marins peuvent se targuer d'avoir accompli un tour du monde à la voile. Parmi eux, un seul souffrait de la maladie de Parkinson : Bertrand Delhom. C'est peu dire que ce Breton n'était pas destiné à réaliser un tel exploit. Après s'être battu contre des torticolis spasmodiques, une dépression sévère, un accident qui l'a laissé invalide et un cancer du pancréas, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Mais, loin de s'effondrer, ce passionné de navigation décide de se consacrer à son rêve de toujours : participer à une course à la voile autour du monde. Le sexagénaire candidate auprès de tous les navires français appareillant pour l'édition 2023 de l'Ocean Global Race, une circumnavigation par étapes, sans GPS ni routage, avant d'être admis à bord du voilier Neptune. C'est ainsi que huit mois durant, comme tous les participants, Bertrand va devoir surmonter la souffrance et la peur, se rationner en eau dans l'Atlantique, affronter les tempêtes de l'océan Indien, les tensions au sein de l'équipage... Et il va non seulement pleinement jouer son rôle, mais se révéler un fantastique équipier. Christophe Agnus nous raconte cette histoire hors du commun, formidable défi à la maladie et incroyable leçon de courage de la part d'un homme qui, pour vivre malgré tout, a choisi d'oser le plus dur : aller au bout de ses rêves.

Par Christophe Agnus, Pierre-Maxime Mory
Chez Glénat

|

Auteur

Christophe Agnus, Pierre-Maxime Mory

Editeur

Glénat

Genre

Récits de mer

Neptune, qui ose vivra !

Christophe Agnus

Paru le 17/09/2025

168 pages

Glénat

19,95 €

ActuaLitté
9782344069356
