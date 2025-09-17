Inscription
Pour la montagne

Guillaume Desmurs

ActuaLitté
Dans ce livre choral, le journaliste et montagnard Guillaume Desmurs raconte la réalité de l'engagement pour la montagne de demain. " Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? " La question revient sans cesse face aux enjeux sociaux, économiques, climatiques et environnementaux auxquels sont confrontés les territoires de montagne. La réponse est autour de nous... et dans ce livre. Car la reconversion, inévitable, s'élabore d'ores et déjà entre les mains d'une éleveuse, d'un technicien municipal, d'un restaurateur, d'un géographe, d'une écrivaine, d'une militante, d'un élu, etc. Un travail discret, remarquable et patient de dizaines d'acteurs comme autant de reflets de la montagne de demain qui s'invente. A travers une douzaine d'interviews, ces acteurs invitent à s'enthousiasmer et à travailler dès aujourd'hui à une montagne vivante, qui ne dépend plus de la rente immobilière touristique des sports d'hiver. Guillaume Desmurs donne de la voix à ceux qui déplacent, jour après jour, des montagnes pour la transformer. Ils racontent leurs défis, leurs convictions, leurs difficultés, leur enthousiasme et leur amour de ce territoire aux avant-postes du changement climatique. Les germes d'avenir sont là !

Par Guillaume Desmurs
Chez Glénat

Auteur

Guillaume Desmurs

Editeur

Glénat

Genre

Montagne

Pour la montagne

Guillaume Desmurs

Paru le 17/09/2025

192 pages

Glénat

19,95 €

9782344066331
© Notice établie par ORB
