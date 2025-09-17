Promenons-nous dans l'espace Tome 1

Ensemble, nous irons plus loin. En difficulté scolaire depuis des années, Yamato Kobayashi se donne des airs de mauvais garçon et enchaîne les petits boulots en dehors des heures de cours, sans jamais tenir sur la durée. Jusqu'au jour où Keisuke Uno est transféré dans sa classe... Pris de panique lorsqu'on lui parle avec trop d'insistance, incapable de faire plusieurs choses à la fois, ce lycéen pas comme les autres peine à gérer les aspects les plus "normaux" de la vie quotidienne, mais il s'accroche grâce à une multitude d'astuces qui lui permettent d'avancer. Kobayashi, qui se reconnaît en Uno, tente alors de changer, lui aussi...