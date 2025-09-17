Inscription
#Essais

Le grand potentiel humain

Martine Vallée, Louis-Charles Royer, Louis Royer

"La Terre représente une expérience remarquable où fut déposé du matériel génétique en provenance de nombreux mondes stellaires, incluant leurs expériences émotionnelles. C'est à partir de cet éventail émotionnel si vaste que vous percevez votre réalité. Et c'était justement l'espoir, quand cette grande aventure a été créée, que cet éventail permette des potentiels nouveaux et uniques". L'autrice a rassemblé les enseignements de trois groupes d'êtres aux hautes fréquences vibratoires : les Pléiadiens de la neuvième dimension, les Hathors et les Arcturiens. Canalisés par Tom Kenyon et Wendy Kennedy, les messages qu'ils ont transmis sont autant d'enseignements et de clés précieuses pour élargir notre conscience, activer les potentiels illimités de notre être et créer une nouvelle réalité sur Terre.

Par Martine Vallée, Louis-Charles Royer, Louis Royer
Chez J'ai lu

|

Auteur

Martine Vallée, Louis-Charles Royer, Louis Royer

Editeur

J'ai lu

Genre

Au-delà

Le grand potentiel humain

Martine Vallée trad. Louis Royer

Paru le 17/09/2025

384 pages

J'ai lu

8,90 €

9782290415450
