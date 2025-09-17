Le grand potentiel humain

"La Terre représente une expérience remarquable où fut déposé du matériel génétique en provenance de nombreux mondes stellaires, incluant leurs expériences émotionnelles. C'est à partir de cet éventail émotionnel si vaste que vous percevez votre réalité. Et c'était justement l'espoir, quand cette grande aventure a été créée, que cet éventail permette des potentiels nouveaux et uniques". L'autrice a rassemblé les enseignements de trois groupes d'êtres aux hautes fréquences vibratoires : les Pléiadiens de la neuvième dimension, les Hathors et les Arcturiens. Canalisés par Tom Kenyon et Wendy Kennedy, les messages qu'ils ont transmis sont autant d'enseignements et de clés précieuses pour élargir notre conscience, activer les potentiels illimités de notre être et créer une nouvelle réalité sur Terre.