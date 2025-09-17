Les Archipels engloutis

Atlas, pupille de l'Alchimiste royal, n'aspire qu'à une chose : voler. Enrôlé au sein des Ouragans, l'élite ailée de son royaume, il nourrit l'espoir d'être le premier à percer l'Oil du Cyclone, un enchantement centenaire ayant séparé un Archipel légendaire du reste du monde. Nymue, elle, vient de l'autre côté de la tempête, de cet Archipel mythique convoité depuis la nuit des temps. Missionnée par son Conseil, elle est envoyée sur Auros pour découvrir et combattre ce qui menace leur Cyclone protecteur. Mais à peine arrivée, sa mission s'avère plus périlleuse que prévu et elle n'a d'autre solution que de se rapprocher d'Atlas. Contraints d'embarquer dans une quête de vérité qui les dépasse, Atlas et Nymue plongent progressivement dans une machination susceptible d'engloutir l'humanité.