"Volia" , un mot ukrainien qui n'a pas d'équivalent en français mais qu'on pourrait traduire par "volonté" et "liberté". Un mot qui incarne à lui seul la détermination de tout un peuple, et qui sert de fil rouge au récit qu'Anastasia Fomitchova nous livre ici. En décidant de raconter son singulier parcours, celui d'une jeune femme prise dans la guerre, de témoigner de son engagement, de l'horreur qu'elle a vécue sur le champ de bataille, de redonner chair et corps aux disparus, de percer le blindage du silence et de l'innommable, Anastasia poursuit par les mots le courageux combat qu'elle a commencé aux premières heures de l'invasion russe. Tout commence pour elle en 2016, deux ans après l'annexion de la Crimée, alors qu'elle est étudiante à Paris. Après la mort de ses amis, auprès desquels elle milite dans la diaspora, elle commence à accompagner des groupes de volontaires qui approvisionnent les unités militaires sur la ligne de front, à l'Est du pays. L'année suivante elle devient infirmière de combat bénévole. La guerre ne la quittera plus. En février 2022, deux jours après le début de l'invasion à grande échelle, elle retourne en Ukraine et participe à la défense de Kyiv, du front Est, et à la contre-offensive sur Kherson. Plus qu'un récit sur la résistance ukrainienne, Volia est aussi une plongée historique dans les racines d'un conflit qui dure depuis plus d'un siècle. A travers son histoire personnelle et familiale, c'est l'héritage violent de l'URSS qui rémane : celui de l'Holodomor - la grande famine orchestrée par Staline qui a tué des millions d'Ukrainiens, en passant par les rouages de la nomenklatura soviétique à laquelle le grand-père d'Anastasia appartenait, sans oublier la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui a poussé sa mère à partir en France dans les années 1990. Un récit poignant et terrible qui résonne comme une dette envers ceux qui se sont sacrifiés pour que l'Europe reste libre.