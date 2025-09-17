Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La ménopause, si je veux !

Thelma Linet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bonjour, je suis la ménopause... Et je ne suis pas celle que vous croyez ! "Je suis cette grande incomprise, souvent réduite à des bouffées de chaleur ou à l'arrêt des règles ! Pourtant, je suis bien plus que ça, et j'ai tant de choses à vous dire ! Fini d'être cachée, taboue. Je suis la ménopause et je suis fière ! J'en ai assez de passer pour la méchante d'une histoire qui invisibilise les femmes. C'est vrai que l'on me dit parfois difficile à vivre, mais c'est parce que j'ai besoin que l'on s'occupe de moi ! Ne le dites à personne, mais j'ai un rêve secret : qu'un jour, celles qui me vivent au quotidien soient fières elles aussi, de moi et d'elles-mêmes. J'aimerais que nous soyons enfin de bonnes amies ! " Dans ce livre aussi éclairant que libérateur, la Dre Thelma Linet bouscule les idées reçues et met les horloges à l'heure, qu'elles soient biologiques ou non. Elle offre un regard neuf sur cette transition féminine, en explorant sans détour toutes les dimensions - médicales, psychologiques, sociales - de cette étape souvent mal vécue, faute d'informations fiables. Accompagnement psychique, hormones, prévention des risques, sexualité, mais aussi injonctions culturelles et stéréotypes : rien n'échappe à l'analyse lucide et bienveillante de l'autrice. Avec clarté, humour et bon sens, ce livre donne enfin aux femmes les clés pour comprendre, choisir et vivre pleinement leur ménopause si et comme elles le souhaitent ! Thelma Linet est gynécologue obstétricienne et enseignante. Après plus de 20 ans d'expérience à l'hôpital public, elle consulte désormais dans un cabinet médical à Paris en compagnie d'un médecin généraliste et d'une sage-femme.

Par Thelma Linet
Chez Albin Michel

|

Auteur

Thelma Linet

Editeur

Albin Michel

Genre

Ménopause

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La ménopause, si je veux ! par Thelma Linet

Commenter ce livre

 

La ménopause, si je veux !

Thelma Linet

Paru le 17/09/2025

192 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503398
9782226503398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.