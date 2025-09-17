La ménopause, si je veux !

Bonjour, je suis la ménopause... Et je ne suis pas celle que vous croyez ! "Je suis cette grande incomprise, souvent réduite à des bouffées de chaleur ou à l'arrêt des règles ! Pourtant, je suis bien plus que ça, et j'ai tant de choses à vous dire ! Fini d'être cachée, taboue. Je suis la ménopause et je suis fière ! J'en ai assez de passer pour la méchante d'une histoire qui invisibilise les femmes. C'est vrai que l'on me dit parfois difficile à vivre, mais c'est parce que j'ai besoin que l'on s'occupe de moi ! Ne le dites à personne, mais j'ai un rêve secret : qu'un jour, celles qui me vivent au quotidien soient fières elles aussi, de moi et d'elles-mêmes. J'aimerais que nous soyons enfin de bonnes amies ! " Dans ce livre aussi éclairant que libérateur, la Dre Thelma Linet bouscule les idées reçues et met les horloges à l'heure, qu'elles soient biologiques ou non. Elle offre un regard neuf sur cette transition féminine, en explorant sans détour toutes les dimensions - médicales, psychologiques, sociales - de cette étape souvent mal vécue, faute d'informations fiables. Accompagnement psychique, hormones, prévention des risques, sexualité, mais aussi injonctions culturelles et stéréotypes : rien n'échappe à l'analyse lucide et bienveillante de l'autrice. Avec clarté, humour et bon sens, ce livre donne enfin aux femmes les clés pour comprendre, choisir et vivre pleinement leur ménopause si et comme elles le souhaitent ! Thelma Linet est gynécologue obstétricienne et enseignante. Après plus de 20 ans d'expérience à l'hôpital public, elle consulte désormais dans un cabinet médical à Paris en compagnie d'un médecin généraliste et d'une sage-femme.