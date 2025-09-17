Inscription
#Essais

La Terre brûle

Bruno Boudard, Sunil Amrith

Désastre écologique, réchauffement climatique : comment en sommes-nous arrivés à une crise planétaire d'une telle ampleur ? Retraçant près de mille ans d'histoire de l'humanité, du XIIe siècle à aujourd'hui, Sunil Amrith propose une perspective globale inédite, qui offre de précieuses pistes de réflexion face à l'urgence de la situation. Car pour défaire l'entrelacs entre inégalités, violences et ravages environnementaux, il nous faut en comprendre les origines. S'appuyant sur des moments clés de l'histoire - l'explosion de la culture du riz dans la Chine médiévale ; l'expansion coloniale des Européens à l'époque moderne ; la révolution industrielle ; la folie guerrière du XXe siècle - Sunil Amrith démontre, dans ce récit riche de personnages et de péripéties, comment l'humanité a remodelé la planète et comment celle-ci impose aujourd'hui ses limites. "Une réflexion historique magistrale". Science "Un livre de grande envergure". The New Yorker Considéré comme l'une des plus grandes figures de l'histoire globale, Sunil Amrith a reçu plusieurs prix de renommée internationale pour ses différents ouvrages. Il dirige le département d'histoire environnementale à l'université de Yale.

Par Bruno Boudard, Sunil Amrith
Chez Albin Michel

|

Auteur

Bruno Boudard, Sunil Amrith

Editeur

Albin Michel

Genre

Généralités

La Terre brûle

Sunil Amrith trad. Bruno Boudard

Paru le 17/09/2025

424 pages

Albin Michel

25,00 €

9782226473035
