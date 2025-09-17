Inscription
#Polar

Ni le jour ni l'heure

Sylvain Forge

Que feriez-vous de votre vie si vous connaissiez l'année de votre mort ? Montpellier, 2037. Sous une canicule écrasante, la ville agonise. Dans ce décor apocalyptique, une intelligence artificielle révolutionnaire, Oracle, transforme notre quotidien. Elle scrute nos données les plus personnelles et révèle, avec une précision troublante, l'année où vous quitterez ce monde. Face à cette nouvelle réalité, la Chrono-Police émerge comme une nécessité pour gérer ceux qui ne peuvent supporter ce lourd secret. Connaître la vérité peut parfois être un fardeau insupportable. Sébastian Ortega, nouveau membre de cette équipe de super flics controversés, a des motivations bien différentes : il cherche à se venger de blessures familiales. Son enquête le conduit des bidonvilles de Montpellier aux marais mystérieux de Camargue, le plongeant dans un cauchemar où la technologie, censée nous éclairer, engendre des monstres rongés par la folie. Parfois, ce n'est pas la mort qui fait peur, mais ce qu'on découvre en l'attendant. Expert en cybersécurité et vulgarisateur hors pair, Sylvain Forge s'est imposé comme une voix majeure du thriller français. Prix du Quai des Orfèvres, Prix Cognac du meilleur roman francophone, Prix cyber de l'ANSSI, il mêle anticipation et suspense pour explorer les dangers d'un monde ultra-connecté. Une référence incontournable pour les amateurs de thrillers intelligents et captivants.

Par Sylvain Forge
Chez Fayard

|

Auteur

Sylvain Forge

Editeur

Fayard

Genre

Thrillers

Ni le jour ni l'heure

Sylvain Forge

Paru le 17/09/2025

328 pages

Fayard

21,90 €

9782213732053
