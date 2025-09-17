Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Irène Némirovsky

Dominique Missika

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Irène Némirovsky est un vrai personnage de roman, une héroïne complexe, ardente et torturée. Il y a son oeuvre puissante, miraculeusement ressuscitée grâce au prix Renaudot décerné à titre posthume en 2004 à Suite française, son roman inachevé. Mais sa vie elle-même est follement romanesque. Il faut dire qu'elle l'a traversée comme un tourbillon, ne cédant sur aucun de ses désirs, réussissant à faire coexister en elle l'écrivaine, la femme, et la mère. Après avoir fui la révolution russe dans un traîneau, après avoir été, jeune fille au temps des Années folles à Paris, une star avec le succès retentissant de son roman David Golder, puis une épouse comblée et une mère tendre, Irène semblait heureuse, avant-guerre. Forcément heureuse ? Image trompeuse. Suivez-la, suivez-moi. D. M.

Par Dominique Missika
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Dominique Missika

Editeur

Editions Denoël

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Irène Némirovsky par Dominique Missika

Commenter ce livre

 

Irène Némirovsky

Dominique Missika

Paru le 17/09/2025

288 pages

Editions Denoël

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207185179
9782207185179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.