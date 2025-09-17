Inscription
Plus grand, plus loin, plus fort !

Kate Baker, Page Tsou, Emmanuel Gros

ActuaLitté
Un superbe livre des records de tous les domaines que tous les enfants vont adorer ! Savez-vous qu'il faut 3¿849 jours pour rejoindre la Lune, à pied¿ ? Que la langue d'une baleine bleue est aussi lourde qu'un éléphant¿ ? Qu'un requin du Groenland a vécu 150 ans ? Et qu'il existe qu'une gigantesque forêt sous-marine au large de la Californie ? Page après page, les lecteurs découvrent les records les plus époustouflants de notre planète : les plus gros dinosaures, les arbres les plus vertigineux, les animaux vivant dans les profondeurs les plus inaccessibles et bien d'autres exploits dont seule la nature est capable. Avec ses comparaisons et ses anecdotes étonnantes, ce livre aide aussi à mieux saisir le poids, la force et les proportions des trésors qui nous entourent.

Kate Baker, Page Tsou, Emmanuel Gros
Chez Casterman

Auteur

Kate Baker, Page Tsou, Emmanuel Gros

Editeur

Casterman

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Plus grand, plus loin, plus fort !

Kate Baker, Page Tsou trad. Emmanuel Gros

Paru le 17/09/2025

69 pages

Casterman

18,90 €

ActuaLitté
9782203296442
© Notice établie par ORB
