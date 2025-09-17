Emotions révolutionaires

Fondées au début du XXe siècle, les Annales historiques de la Révolution française sont éditées par Armand Colin et la Société des études robespierristes. La revue publie des travaux et documents inédits consacrés à une période révolutionnaire entendue dans un espace et une chronologie larges, qui permettent de recouvrir l'ensemble des mouvements révolutionnaires qui ont touché le monde entre les années 1770 et la décennie 1830. Si la France est au coeur de ses préoccupations, bien d'autres territoires le sont aussi, comme en témoignent nombre de numéros spéciaux consacrés à l'Amérique du Nord, à l'Amérique latine, aux Indes ou aux divers phénomènes révolutionnaires qui ont marqué l'Europe au tournant des XVIIIe et XIXe siècles.