Qu'est-ce qui fait qu'une histoire fonctionne ? Pourquoi certaines fictions nous captivent dès les premières minutes, tandis que d'autres peinent à nous intéresser ? Qu'il s'agisse d'un film, d'une série, d'un roman, d'une pièce de théâtre ou d'une bande dessinée, toute oeuvre repose sur une structure narrative, une cohérence thématique, une qualité rythmique et des personnages inoubliables. Fiction(s) explore les fondations du récit à travers une approche claire et rigoureuse. De la construction dramatique aux dynamiques de personnages en passant par les astuces d'écriture, cet ouvrage propose une plongée dans les mécanismes essentiels de la narration. Il s'adresse à celles et ceux qui souhaitent comprendre comment développer une histoire qui touche son public et reste dans les mémoires. Issu d'une réflexion nourrie par l'analyse et riche d'exemples variés, ce livre accompagne les auteurs, scénaristes et aspirants dans le processus riche, complexe et exaltant de la création narrative. Un ouvrage de fond, pensé pour devenir un repère durable dans le paysage des outils d'écriture.