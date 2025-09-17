Précis de sociologie

? Cet ouvrage s'attache à présenter l'état de la discipline en proposant une analyse de ses conditions d'émergence et d'institutionnalisation, une interrogation sur son statut scientifique et une description des différentes méthodes d'enquête dont elle dispose. Il contient également une cartographie des courants théoriques qui témoignent de la diversité et de la richesse des questionnements à l'oeuvre sur les faits sociaux. Enfin, à partir de neuf objets classiques de la discipline (la famille, l'école, le travail...), il tente de dresser un état des connaissances sur les phénomènes les plus importants de la vie sociale et confronte analyses théoriques et travaux empiriques, en s'appuyant sur des auteurs et des textes de référence, des données et des travaux récents.