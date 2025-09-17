Inscription
#Essais

Précis de sociologie

Philippe Riutort

ActuaLitté
? Cet ouvrage s'attache à présenter l'état de la discipline en proposant une analyse de ses conditions d'émergence et d'institutionnalisation, une interrogation sur son statut scientifique et une description des différentes méthodes d'enquête dont elle dispose. Il contient également une cartographie des courants théoriques qui témoignent de la diversité et de la richesse des questionnements à l'oeuvre sur les faits sociaux. Enfin, à partir de neuf objets classiques de la discipline (la famille, l'école, le travail...), il tente de dresser un état des connaissances sur les phénomènes les plus importants de la vie sociale et confronte analyses théoriques et travaux empiriques, en s'appuyant sur des auteurs et des textes de référence, des données et des travaux récents.

Par Philippe Riutort
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Philippe Riutort

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Sociologie

Précis de sociologie

Philippe Riutort

Paru le 17/09/2025

686 pages

Presses Universitaires de France - PUF

38,00 €

ActuaLitté
9782130876526
