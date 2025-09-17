Tremplin Sciences Po Histoire Concours commun

Les études au sein des 7 IEP regroupées au sein du Réseau ScPo sont très attractives et le nombre de candidats au concours commun qui régit la sélection à l'entrée est en hausse constante. L'épreuve d'histoire consiste en une analyse de documents, format hybride au croisement du commentaire de documents et de la dissertation. Elle demande de solides connaissances historiques, une capacité à analyser de manière critique les documents proposés (extraits de discours, de livres, articles de presse ou encore caricatures, photographies, affiches) et à maîtriser la méthodologie de l'exercice. L'ouvrage conçu par l'équipe pédagogique de la prépa Tremplins IEP propose : - un chapitre de méthodologie approfondie ; - 100 documents commentés : présentation, contexte, éléments de connaissances permettant d'associer le document au cours. Le livre permettra aux candidats de se confronter directement aux sources afin de travailler leur programme d'histoire du tronc commun de terminale, en complémentarité avec les manuels scolaires et les enseignements dispensés au lycée. Il leur offrira un outil de travail et de révision qui leur permettra de décloisonner les savoirs et d'être capables de les mettre en perspective dans une analyse de documents de concours.