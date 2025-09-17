Le livre qui rend fou

Comment distinguer un homme politique d'un charlatan ? Un vampire sain d'esprit d'un humain fou ? Ou encore savoir si vous êtes éveillé ou endormi ? En apprenti sorcier des mathématiques, Raymond Smullyan avance masqué. Avec ce recueil d'énigmes stimulantes et ludiques, il vous guide dans le monde étrange de la logique, sans jamais se départir de son humour et de sa fantaisie. Attention, en vous plongeant dans ce livre, vous risquez d'y perdre la tête !