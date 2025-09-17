Improbablologie et au-delà

Comment fonctionne l'estomac d'un ogre ? A quelle heure est-on le plus honnête ? A quoi reconnaît-on un cochon heureux ? A toutes ces questions apparemment saugrenues, des chercheurs ont pris le temps de donner une réponse, avec sérieux et méthode à l'appui ! Après le succès des Chroniques de science improbable, Pierre Barthélémy nous invite à un nouveau voyage en improbablologie. Il y explore avec humour et délectation ces petits bijoux de la science improbable, la science qui fait sourire. Et ensuite réfléchir (ou pas...).
Par
Marion Montaigne, Pierre Barthélémy Chez
Dunod
Commenter ce livre