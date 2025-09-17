Improbablologie et au-delà

Comment fonctionne l'estomac d'un ogre ? A quelle heure est-on le plus honnête ? A quoi reconnaît-on un cochon heureux ? A toutes ces questions apparemment saugrenues, des chercheurs ont pris le temps de donner une réponse, avec sérieux et méthode à l'appui ! Après le succès des Chroniques de science improbable, Pierre Barthélémy nous invite à un nouveau voyage en improbablologie. Il y explore avec humour et délectation ces petits bijoux de la science improbable, la science qui fait sourire. Et ensuite réfléchir (ou pas...).