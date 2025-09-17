La boîte à outils du management visuel

Manager vos projets et vos équipes n'a jamais été aussi exigeant. Dans un monde saturé d'informations et transformé par l'IA, les outils visuels sont devenus indispensables pour organiser vos idées, piloter vos projets, fluidifier vos processus et clarifier vos stratégies. Vous souhaitez innover dans vos pratiques, gagner du temps et réduire la charge mentale au quotidien ? Or vos outils deviennent de plus en plus visuels... et ce n'est pas un hasard : le visuel est la voie "ergonomique" de votre cerveau. Il rend le travail plus efficace, plus clair et plus confortable. Dans l'abondance des méthodes possibles, les auteurs de cet ouvrage ont retenu 60 outils clés, choisis pour leur impact et leur utilité. Des approches visuelles concrètes, appuyées par des modèles prêts à l'emploi, pour transformer vos pratiques dès maintenant.