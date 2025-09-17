Inscription
#Essais

La boîte à outils du management visuel

Franco Masucci, Carolina Vincenzoni, Patrick Neveu

ActuaLitté
Manager vos projets et vos équipes n'a jamais été aussi exigeant. Dans un monde saturé d'informations et transformé par l'IA, les outils visuels sont devenus indispensables pour organiser vos idées, piloter vos projets, fluidifier vos processus et clarifier vos stratégies. Vous souhaitez innover dans vos pratiques, gagner du temps et réduire la charge mentale au quotidien ? Or vos outils deviennent de plus en plus visuels... et ce n'est pas un hasard : le visuel est la voie "ergonomique" de votre cerveau. Il rend le travail plus efficace, plus clair et plus confortable. Dans l'abondance des méthodes possibles, les auteurs de cet ouvrage ont retenu 60 outils clés, choisis pour leur impact et leur utilité. Des approches visuelles concrètes, appuyées par des modèles prêts à l'emploi, pour transformer vos pratiques dès maintenant.

Par Franco Masucci, Carolina Vincenzoni, Patrick Neveu
Chez Dunod

|

Auteur

Franco Masucci, Carolina Vincenzoni, Patrick Neveu

Editeur

Dunod

Genre

Management

La boîte à outils du management visuel

Franco Masucci, Carolina Vincenzoni, Patrick Neveu

Paru le 17/09/2025

192 pages

Dunod

26,90 €

ActuaLitté
9782100881352
© Notice établie par ORB
