Vacheron Constantin

Voici l'histoire d'une quête. Une quête qui voit le jour à Genève en 1755 et qui perdure depuis lors. Une quête de passion et de ténacité où le savoir-faire se veut perfection. Jour après jour, au coeur de chaque montre et au gré de chaque geste des horlogers et des artisans d'art. Une quête qui questionne les acquis pour dessiner de nouveaux horizons à la haute horlogerie. Une quête de virtuosité et de raffinement dans le moindre détail, même invisible à l'oeil nu. Cette quête menée telle une aventure humaine a pour vocation ce credo écrit par François Constantin en 1819 à l'attention de son associé Jacques Barthélémi Vacheron : "Faire mieux si possible, ce qui est toujours possible".