#Essais

Le grand Bêtisier de l'Histoire de France

Alain Boyer, Alain Dag'Naud

Petites erreurs ou grosses âneries, bourdes involontaires ou entêtements tragiques, découvrez le florilège des bêtises de ceux qui ont écrit les pages de notre histoire. Truffé de citations décalées, de jeux de mots audacieux et d'anecdotes insolites, Le grand Bêtisier de l'Histoire de France décrypte plus de 25 siècles d'histoire de manière originale, drôle et insolente. Agrégé d'histoire, Alain Dag'Naud collabore au Canard enchaîné. Il est l'auteur de nombreux ouvrages historiques, en particulier Les Dessous croustillants de l'Histoire de France aux Editions Larousse. Avec les dernières bévues et une chronologie inédite retraçant les plus incroyables bêtises de notre Histoire !

Par Alain Boyer, Alain Dag'Naud
Chez Larousse

|

Auteur

Alain Boyer, Alain Dag'Naud

Editeur

Larousse

Genre

Ouvrages généraux

Le grand Bêtisier de l'Histoire de France

Alain Dag'Naud

Paru le 17/09/2025

768 pages

Larousse

29,99 €

ActuaLitté
