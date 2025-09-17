Petites erreurs ou grosses âneries, bourdes involontaires ou entêtements tragiques, découvrez le florilège des bêtises de ceux qui ont écrit les pages de notre histoire. Truffé de citations décalées, de jeux de mots audacieux et d'anecdotes insolites, Le grand Bêtisier de l'Histoire de France décrypte plus de 25 siècles d'histoire de manière originale, drôle et insolente. Agrégé d'histoire, Alain Dag'Naud collabore au Canard enchaîné. Il est l'auteur de nombreux ouvrages historiques, en particulier Les Dessous croustillants de l'Histoire de France aux Editions Larousse. Avec les dernières bévues et une chronologie inédite retraçant les plus incroyables bêtises de notre Histoire !