Les grands scandales de la peinture

L'histoire de l'art occidental s'est écrite au rythme saccadé des scandales. Face aux canons de la religion, de l'académisme, de la décence, de la tradition, des codes et règles en vigueur, les artistes ont cherché à affirmer leur identité, leurs convictions. Du Jugement dernier de Michel-Ange à La Ronde de Nuit de Rembrandt en passant par les chefs-d'oeuvre d'un réalisme cru de Gustave Courbet et des innovations d'André Derain et Georges Braque, ce livre raconte 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art, battu en brèche le conformisme, affirmé une liberté nouvelle et jamais acquise. Controverses, rejets, censures, procès... L'histoire de la peinture comme vous ne l'avez jamais lue !