Jacques-Louis David

A préciser, Arlette Sérullaz

Figure majeure du néoclassicisme, révolutionnaire engagé avant de devenir le premier peintre de Napoléon dont les portraits officiels sont mondialement connus, Jacques-Louis David eut un parcours singulier et une influence exceptionnelle sur l'histoire de l'art. Virtuose du dessin, coloriste de talent, représentant de la peinture d'histoire qu'il contribua à fortement moderniser, il marque l'art avec des tableaux à la sobriété et à la précision technique inégalée. Du Serment des Horaces au Sacre de Napoléon, il est un des témoins majeurs de son époque, tout autant qu'un modernisateur en art. Au-delà des toiles devenus des icônes, cet album narre la vie mouvementée de l'artiste et décrypte les techniques et l'oeuvre de ce peintre au destin marqué du sceau du grandiose. Ancienne conservatrice au musée du Louvre et chargée de cours à l'Ecole du Louvre, Arlette Sérullaz est, en France, la grande spécialiste de Delacroix et David. Elle est également l'autrice de plusieurs livres en histoire de l'art.

Genre

XVIIe - XVIIIe siècle

Paru le 17/09/2025

127 pages

14,99 €

9782036083691
