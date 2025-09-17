Le 113ème apprenti bibliothécaire

Oliver Wormwood est sûr que son nouveau travail à la bibliothèque sera ennuyeux. Jusqu'à ce qu'il apprenne que les livres recèlent un grand pouvoir - et un grand danger. A la fin de sa première journée, Oliver a vu une personne morte, a été hypnotisé par un livre, a rencontré un nombre inquiétant de chats et a combattu une horde de créatures terrifiantes. Avec seulement une mystérieuse fille appelée Agatha pour lui montrer les ficelles du métier, Oliver doit apprendre vite... s'il veut vivre plus longtemps que les 112 assistants bibliothécaires avant lui.