Le 113ème apprenti bibliothécaire

Sophie Lecoq, Stuart Wilson

ActuaLitté
Oliver Wormwood est sûr que son nouveau travail à la bibliothèque sera ennuyeux. Jusqu'à ce qu'il apprenne que les livres recèlent un grand pouvoir - et un grand danger. A la fin de sa première journée, Oliver a vu une personne morte, a été hypnotisé par un livre, a rencontré un nombre inquiétant de chats et a combattu une horde de créatures terrifiantes. Avec seulement une mystérieuse fille appelée Agatha pour lui montrer les ficelles du métier, Oliver doit apprendre vite... s'il veut vivre plus longtemps que les 112 assistants bibliothécaires avant lui.

Par Sophie Lecoq, Stuart Wilson
Chez Larousse

|

Auteur

Sophie Lecoq, Stuart Wilson

Editeur

Larousse

Genre

Mondes fantastiques

Le 113ème apprenti bibliothécaire

Stuart Wilson trad. Sophie Lecoq

Paru le 17/09/2025

354 pages

Larousse

16,99 €

ActuaLitté
9782036079946
