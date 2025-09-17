Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Fêlé

François Mallet, Claire Dellaume

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"- François, vous êtes bipolaire. Rouges, les yeux. Rouges, les joues. Rouges, les larmes. C'est presque un soulagement sur le moment. Et au jour le jour, je ne le vois pas comme une fatalité. Je ris fort, je joue souvent, je danse tout le temps, je pleure longuement, mais maintenant quand je suis exténué, je m'arrête et je vais dormir sans me demander si ce serait mieux que ce soit pour toujours. Et je me répète : Tu n'es pas que malade, tu es aussi chanceux". Diagnostiqué bipolaire à 22 ans, François Mallet livre dans ce récit une plongée bouleversante, drôle et sincère entre rêves brisés, humour salvateur et quête de soi.

Par François Mallet, Claire Dellaume
Chez Larousse

|

Auteur

François Mallet, Claire Dellaume

Editeur

Larousse

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fêlé par François Mallet, Claire Dellaume

Commenter ce livre

 

Fêlé

François Mallet, Claire Dellaume

Paru le 17/09/2025

224 pages

Larousse

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036070202
9782036070202
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.