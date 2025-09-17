"- François, vous êtes bipolaire. Rouges, les yeux. Rouges, les joues. Rouges, les larmes. C'est presque un soulagement sur le moment. Et au jour le jour, je ne le vois pas comme une fatalité. Je ris fort, je joue souvent, je danse tout le temps, je pleure longuement, mais maintenant quand je suis exténué, je m'arrête et je vais dormir sans me demander si ce serait mieux que ce soit pour toujours. Et je me répète : Tu n'es pas que malade, tu es aussi chanceux". Diagnostiqué bipolaire à 22 ans, François Mallet livre dans ce récit une plongée bouleversante, drôle et sincère entre rêves brisés, humour salvateur et quête de soi.