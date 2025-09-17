Inscription
Le Larousse des plantes médicinales

Andrew Chevallier

ActuaLitté
LA BIBLE DES HERBORISTES ET DES PASSIONNES DEPUIS 1996 Un répertoire des plantes médicinales en 560 fiches illustrées avec des informations détaillées sur : - la plante - ses principaux constituants - ses parties utilisées - ses principaux effets - les recherches en cours - ses usages traditionnels et actuels - les préparations à faire soi-même : décoctions, teintures, infusions... Un guide pratique de soins avec de nombreux conseils : - pour cultiver au jardin ou en serre les principales plantes médicinales (consoude, romarin, mélisse, millepertuis...) - pour préparer soi-même des remèdes naturels (onguents, sirops, décoctions, cataplasmes, huiles médicinales) - pour se soigner au quotidien et prévenir les dangers de l'automédication (toxicité, contre-indications...). Un catalogue des remèdes contre les affections courantes. Une ou plusieurs recettes sont proposées pour chaque affection (piqûres d'insectes, maux de tête, insomnie, problème de peau, douleurs musculaires, problèmes liées à la ménopause...)

Par Andrew Chevallier
Chez Larousse

Auteur

Andrew Chevallier

Editeur

Larousse

Genre

Naturothérapie

Le Larousse des plantes médicinales

Andrew Chevallier

Paru le 01/10/2025

336 pages

Larousse

34,95 €

ActuaLitté
9782036045095
