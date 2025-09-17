Où se cache M. Jack ?

Un nouvel album "cherche et trouve" pour retrouverJack Skellington et les monstres de la ville d'Halloween ! - 14 grandes scènes colorées ! - Tous les personnages emblématiques de l'univers de L'Etrange Noël de Monsieur Jack sont présents. - Des illustrations qui fourmillent de détails pour s'amuser à retrouver Jack, Sally, le Perce-Oreille, et les autres personnages de L'Etrange Noël de Monsieur Jack, mais aussi de nombreux éléments cachés dans les décors ! Dès 4 ans.