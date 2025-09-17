Inscription
#Beaux livres

Où se cache M. Jack ?

A préciser, Hachette Jeunesse, Anne-Laure Estèves

Un nouvel album "cherche et trouve" pour retrouverJack Skellington et les monstres de la ville d'Halloween ! - 14 grandes scènes colorées ! - Tous les personnages emblématiques de l'univers de L'Etrange Noël de Monsieur Jack sont présents. - Des illustrations qui fourmillent de détails pour s'amuser à retrouver Jack, Sally, le Perce-Oreille, et les autres personnages de L'Etrange Noël de Monsieur Jack, mais aussi de nombreux éléments cachés dans les décors ! Dès 4 ans.

Par A préciser, Hachette Jeunesse, Anne-Laure Estèves
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Hachette Jeunesse, Anne-Laure Estèves

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Où se cache M. Jack ?

A préciser, Hachette Jeunesse

Paru le 17/09/2025

44 pages

Hachette

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017331438
