Recettes pour recevoir

A préciser, Hachette Pratique

ActuaLitté
Des recettes pour mettre les petits plats dans les grands. Recevoir en toute convivialité sans stress pour des moments de partage à table devient facile avec ce nouveau livre compagnon qui vous propose des recettes variées. Des verrines apéritives, dips en tous genres, petits fours aux plats familiaux et traditionnels de la cuisine française en passant par les incontournables recettes festives tant en salé que sucré sans oublier des recettes tendances, créatives et originales pains hérisson, gâteaux nuage, tarte sapin... C'est sûr, il y en aura pour tous les goûts. Avec cet ouvrage, vous trouverez des recettes pour recevoir amis et famille pour toutes les occasions : pour un apéro dînatoire, pour un déjeuner familial du dimanche, pour un goûter, pour un brunch, pour un dîner chic, pour les fêtes et pour des "barbecue party". Le livre de cuisine pour épater vos convives en toutes occasions et toutes saisons.

Par A préciser, Hachette Pratique
Hachette

|

Auteur

A préciser, Hachette Pratique

Editeur

Hachette

Genre

Menus de fête, réceptions

Recettes pour recevoir

A préciser, Hachette Pratique

Paru le 17/09/2025

384 pages

Hachette

19,95 €

9782017321972
