Cozy colo au numéro Pause cocooning

Offrez-vous une pause pleine de douceur et de réconfort ! Qu'ils soient en train de danser dans le salon, de jardiner, de peindre, de jouer aux cartes ou du piano, ces adorables petits animaux n'attendent que vous pour retrouver leurs couleurs. Coloriez les cases numérotées en suivant les codes couleurs et découvrez des illustrations 100 % cozy ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS DE 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans craindre de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les amateurs de coloriage de tous âges