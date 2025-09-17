Inscription
#Beaux livres

Cozy Colo Disney

Véronique Hermouet

Teste ta créativité avec ces adorables coloriages Disney ! Choisis tes plus belles couleurs pour donner vie à tes personnages préférés : écoute le bruit des vagues avec Stitch, prends une pause goûter avec les Princesses Disney, promène-toi dans l'herbe douce avec Winnie et Porcinet. Laisse parler ton imagination et entre dans un petit monde 100 % cozy avec Disney ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à des personnages Disney adorables 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Disney ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge

Auteur

Editeur

Genre

Coloriages adultes

Cozy Colo Disney

Paru le 17/09/2025

80 pages

9,95 €

9782017276524
