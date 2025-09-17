Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

¡1492! Musique au temps des Caravelles

Obsidienne Ensemble

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ensemble Obsidienne évoque l'univers musical des explorateurs Christophe Colomb et Amerigo Vespucci qui embarquent accompagnés des mélodies populaires ou courtoises et festives du "Cancionero de Palacio" , un chansonnier espagnol rédigé à l'époque de la découverte des Amériques. Les musiciens de cette troupe joyeuse de ménestrels, passent du chant à l'instrument avec facilité et talent. Entre joyeuseté et tragédie, 1492 c'est la découverte de l'Amérique mais aussi l'expulsion des juifs d'Espagne et la fin de la Reconquista, ces événements dramatiques qui scellent la fin du Moyen Age pour l'Histoire moderne. Obsidienne nous fait naviguer dans ce célèbre manuscrit dans un esprit coloré par la grande variété des instruments anciens : violes et vièles à archet, psaltérions et tympanons, flûtes droites de travers ou doubles, guiterne et vihuela, cornemuses, cornes et cornets, tambours et sonnailles... Le livret du disque propose de suivre Amerigo Vespucci, qui a donné son nom à l'Amérique, avec des extraits de son journal de bord.

Par Obsidienne Ensemble
Chez XXXX

|

Auteur

Obsidienne Ensemble

Editeur

XXXX

Genre

Musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur ¡1492! Musique au temps des Caravelles par Obsidienne Ensemble

Commenter ce livre

 

¡1492! Musique au temps des Caravelles

Obsidienne Ensemble

Paru le 17/09/2025

XXXX

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3560530876621
3560530876621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.