¡1492! Musique au temps des Caravelles

L'ensemble Obsidienne évoque l'univers musical des explorateurs Christophe Colomb et Amerigo Vespucci qui embarquent accompagnés des mélodies populaires ou courtoises et festives du "Cancionero de Palacio" , un chansonnier espagnol rédigé à l'époque de la découverte des Amériques. Les musiciens de cette troupe joyeuse de ménestrels, passent du chant à l'instrument avec facilité et talent. Entre joyeuseté et tragédie, 1492 c'est la découverte de l'Amérique mais aussi l'expulsion des juifs d'Espagne et la fin de la Reconquista, ces événements dramatiques qui scellent la fin du Moyen Age pour l'Histoire moderne. Obsidienne nous fait naviguer dans ce célèbre manuscrit dans un esprit coloré par la grande variété des instruments anciens : violes et vièles à archet, psaltérions et tympanons, flûtes droites de travers ou doubles, guiterne et vihuela, cornemuses, cornes et cornets, tambours et sonnailles... Le livret du disque propose de suivre Amerigo Vespucci, qui a donné son nom à l'Amérique, avec des extraits de son journal de bord.