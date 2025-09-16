Lucy pensait retrouver son frère. Elle retrouve aussi un fantôme : Genius. Froid, distant, insaisissable... et bien trop proche de tout ce qu'elle veut fuir. Hackeuse au tempérament de feu, Lucy débarque chez les Sons of Hell pour tourner la page. Mais entre un club en ébullition, un frère ultra protecteur et Genius, ce géant mutique qu'elle est la seule à faire sortir de ses gonds, rien ne se passe comme prévu. Quand les menaces s'accumulent autour du MC, les lignes bougent. Lucy et Genius vont devoir collaborer... sans s'entre-déchirer. Mais dans ce jeu de regards brûlants, de silences lourds et de secrets bien gardés, chaque émotion devient un risque. Romance, tension, adrénaline et hacking : Sons of Hell - Genius est un cocktail aussi dangereux qu'addictif. Dernier tome de la saga "Sons of Hell".