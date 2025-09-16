Après les aventures de l'été dernier, les quatre amis font leur rentrée à la fac. Une nouvelle année commence. Alors que Camille se pose des questions sur son avenir professionnel, Basile découvre l'univers du scoutisme et Côme prépare son road trip en Asie. Soline, elle, cache un lourd secret. Depuis plusieurs années, sa mère, Amandine, souffre de dépression. La jeune femme garde toute cette souffrance enfouie en elle depuis longtemps. Un soir, son frère cadet, Julian, arrive à temps à la maison pour sauver leur mère. A la suite de ce drame, le jeune homme est rongé par les événements. Que ce soit au lycée ou au basket, il s'éloigne de tous ses proches. Alors que Soline se questionne sur le suivi thérapeutique de sa mère, elle parvient à s'ouvrir peu à peu à Basile. Mais l'attitude de son frère l'inquiète tout autant. Se peut-il que la drogue soit en train de détruire sa famille ? Avec le soutien de ses amis, elle va alors pouvoir mener une nouvelle enquête !