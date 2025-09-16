Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Soline

Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après les aventures de l'été dernier, les quatre amis font leur rentrée à la fac. Une nouvelle année commence. Alors que Camille se pose des questions sur son avenir professionnel, Basile découvre l'univers du scoutisme et Côme prépare son road trip en Asie. Soline, elle, cache un lourd secret. Depuis plusieurs années, sa mère, Amandine, souffre de dépression. La jeune femme garde toute cette souffrance enfouie en elle depuis longtemps. Un soir, son frère cadet, Julian, arrive à temps à la maison pour sauver leur mère. A la suite de ce drame, le jeune homme est rongé par les événements. Que ce soit au lycée ou au basket, il s'éloigne de tous ses proches. Alors que Soline se questionne sur le suivi thérapeutique de sa mère, elle parvient à s'ouvrir peu à peu à Basile. Mais l'attitude de son frère l'inquiète tout autant. Se peut-il que la drogue soit en train de détruire sa famille ? Avec le soutien de ses amis, elle va alors pouvoir mener une nouvelle enquête !

Par Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soline par Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

Commenter ce livre

 

Soline

Anne-Sophie Abissy, Alessandra Fusi

Paru le 29/10/2025

300 pages

Editions Emmanuel

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384332717
9782384332717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.