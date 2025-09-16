Comprendre, apprendre et raisonner en droit civil BUT 1 Carrières juridiques et licence 1 droit

L'ouvrage est conçu comme un outil de travail construit a` partir de grands thèmes - l'organisation judiciaire, l'introduction a` l'étude du droit, le droit des personnes et de la famille - afin d'aider les étudiants dans l'acquisition de la méthodologie nécessaire a` la restitution de leur travail. Il apporte un éclairage particulier en favorisant l'assimilation des connaissances grâce à : - des exercices et cas pratiques corrigés, - des tableaux, - de schémas, - de synthèses. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants de Licence 1 Droit, - aux étudiant de BUT 1 Carrières juridiques. Catherine Costaz enseigne en BUT Carrières juridiques à l'IUT de l'Université Grenoble Alpes. Anne-Sophie Lavefve enseigne en BUT Carrières juridiques à l'IUT de Troyes Université de Reims Champagne Ardenne.