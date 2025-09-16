Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Comprendre, apprendre et raisonner en droit civil BUT 1 Carrières juridiques et licence 1 droit

Catherine Costaz, Anne-Sophie Lavefve

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage est conçu comme un outil de travail construit a` partir de grands thèmes - l'organisation judiciaire, l'introduction a` l'étude du droit, le droit des personnes et de la famille - afin d'aider les étudiants dans l'acquisition de la méthodologie nécessaire a` la restitution de leur travail. Il apporte un éclairage particulier en favorisant l'assimilation des connaissances grâce à : - des exercices et cas pratiques corrigés, - des tableaux, - de schémas, - de synthèses. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants de Licence 1 Droit, - aux étudiant de BUT 1 Carrières juridiques. Catherine Costaz enseigne en BUT Carrières juridiques à l'IUT de l'Université Grenoble Alpes. Anne-Sophie Lavefve enseigne en BUT Carrières juridiques à l'IUT de Troyes Université de Reims Champagne Ardenne.

Par Catherine Costaz, Anne-Sophie Lavefve
Chez Ellipses

|

Auteur

Catherine Costaz, Anne-Sophie Lavefve

Editeur

Ellipses

Genre

Introduction au droit civil

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comprendre, apprendre et raisonner en droit civil BUT 1 Carrières juridiques et licence 1 droit par Catherine Costaz, Anne-Sophie Lavefve

Commenter ce livre

 

Comprendre, apprendre et raisonner en droit civil BUT 1 Carrières juridiques et licence 1 droit

Catherine Costaz, Anne-Sophie Lavefve

Paru le 16/09/2025

200 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108035
9782340108035
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.