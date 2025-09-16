Fiches d'introduction au droit public

45 fiches pour réviser tout le cours d'introduction au droit public : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs. Auteur Yves Broussolle est Docteur en droit public de l'université Paris 2 Assas, chargé d'enseignement à l'Institut de préparation à l'administration générale de Cergy-Pontoise et à l'IEP de Paris.