Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Fiches d'introduction au droit public

Yves Broussolle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
45 fiches pour réviser tout le cours d'introduction au droit public : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs. Auteur Yves Broussolle est Docteur en droit public de l'université Paris 2 Assas, chargé d'enseignement à l'Institut de préparation à l'administration générale de Cergy-Pontoise et à l'IEP de Paris.

Par Yves Broussolle
Chez Ellipses

|

Auteur

Yves Broussolle

Editeur

Ellipses

Genre

Droit public

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fiches d'introduction au droit public par Yves Broussolle

Commenter ce livre

 

Fiches d'introduction au droit public

Yves Broussolle

Paru le 16/09/2025

288 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108004
9782340108004
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.