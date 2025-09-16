Inscription
#Essais

SVT 2de

Brice Fourment

La collection " Votre coaching personnalisé " vous propose, de la Seconde à la Terminale un " coaching " pas à pas pour une prise en main du travail optimale, que ce soit pour le tronc commun ou les spécialités. Le but : vous aider, vous les élèves, à gagner en autonomie, à mieux vous organiser pour réviser efficacement, à parfaire vos méthodes mais aussi à renforcer vos connaissances pour obtenir la meilleure note possible au bac. Ce coaching comprend : - Des synthèses de cours pour parfaire vos connaissances, grâce à un planning étalé sur le temps de l'année scolaire, - des points de méthodologie clairs et efficaces, - des exercices type bac chronométrés, - des corrigés détaillés intégralement rédigés, - des schémas ou des cartes mentales, pour vous aider à une meilleure compréhension et stimuler votre mémoire visuelle, - des contenus additionnels en ligne (vidéos ou audios) pour un entraînement au top ! Grâce à votre coach, c'est la bonne note assurée !

Chez Ellipses

|

Auteur

Editeur

Genre

Multi-Matières

Paru le 16/09/2025

150 pages

14,50 €

9782340103948
© Notice établie par ORB
