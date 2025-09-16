Inscription
#Essais

Cours de droit des obligations

Lionel Andreu, Nicolas Thomassin

Matière essentielle, ce Cours de Droit des obligations développe les notions d'actes juridiques, de faits juridiques et aborde le régime général des obligations. L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une prestation. Tout y est : les sources des obligations (la notion et la conclusion du contrat, le contenu et les effets du contrat, l'inexécution du contrat, la responsabilité, les régimes spéciaux...), et le régime général des obligations (le droit des créanciers, les opérations sur obligation...). Cette nouvelle édition 2023 est à jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. Points forts Une présentation hyper structurée et logique qui permet d'acquérir et d'approfondir les connaissances Un cours original, à la fois complet et synthétique Un ouvrage qui permet de rechercher, lire, comprendre et apprendre rapidement et efficacement

Lionel Andreu, Nicolas Thomassin
Gualino Editeur

|

Auteur

Lionel Andreu, Nicolas Thomassin

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit des obligations

Cours de droit des obligations

Lionel Andreu, Nicolas Thomassin

Paru le 16/09/2025

720 pages

Gualino Editeur

36,00 €

9782297283779
© Notice établie par ORB
