Les indispensables de la procédure pénale

Céline Laronde-Clérac

ActuaLitté
36 fiches pour réviser les notions essentielles du cours de la procédure pénale grâce à des schémas, des encadrés récapitulatifs et des exercices d'application corrigés. En fin d'ouvrage, l'auteur propose un index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de Droit ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs ; - aux candidats aux CRFPA et ENM. Céline Laronde-Clérac est Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de la Rochelle.

Par Céline Laronde-Clérac
Chez Ellipses

|

Auteur

Céline Laronde-Clérac

Editeur

Ellipses

Genre

Procédure pénale

Les indispensables de la procédure pénale

Céline Laronde-Clérac

Paru le 16/09/2025

264 pages

Ellipses

18,00 €

ActuaLitté
9782340107892
