Les indispensables de la procédure pénale

36 fiches pour réviser les notions essentielles du cours de la procédure pénale grâce à des schémas, des encadrés récapitulatifs et des exercices d'application corrigés. En fin d'ouvrage, l'auteur propose un index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de Droit ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs ; - aux candidats aux CRFPA et ENM. Céline Laronde-Clérac est Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de la Rochelle.