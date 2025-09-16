Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Fiches d'écritures comptables

Nadine Bonhivers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
32 fiches pour réviser tout le cours sur les écritures comptables : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en BTS CG ; - aux étudiants préparant le DCG ; - aux étudiants en Bac STMG ; - aux professionnels en formation continue. Nadine Bonhivers est une professionnelle de la comptabilité et de la gestion, elle enseigne pour des élèves préparant un BTS en comptabilité et gestion. Elle est aussi formatrice en bureautique et gestion commerciale pour des adultes en reconversion professionnelle.

Par Nadine Bonhivers
Chez Ellipses

|

Auteur

Nadine Bonhivers

Editeur

Ellipses

Genre

Comptabilité générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fiches d'écritures comptables par Nadine Bonhivers

Commenter ce livre

 

Fiches d'écritures comptables

Nadine Bonhivers

Paru le 16/09/2025

240 pages

Ellipses

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340107847
9782340107847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Tintin : Casterman dévoile une édition exceptionnelle de L'affaire Tournesol Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.