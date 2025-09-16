Fiches d'écritures comptables

32 fiches pour réviser tout le cours sur les écritures comptables : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en BTS CG ; - aux étudiants préparant le DCG ; - aux étudiants en Bac STMG ; - aux professionnels en formation continue. Nadine Bonhivers est une professionnelle de la comptabilité et de la gestion, elle enseigne pour des élèves préparant un BTS en comptabilité et gestion. Elle est aussi formatrice en bureautique et gestion commerciale pour des adultes en reconversion professionnelle.