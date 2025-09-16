Inscription
Neurologie

Jean Lemoine, Pierre-Andréa Cervellera

ActuaLitté
Dans la collection l'EDN en fiches et en schémas, retrouvez : - L'essentiel des connaissances pour la pratique clinique et la réussite de l'EDN - Des fiches à la structure claire et pédagogique pour hiérarchiser et retenir les informations - Une riche iconographie et de nombreux tableaux qui facilitent le travail de synthèse et de mémorisation Pierre-Andréa Cervellera est actuellement docteur junior en neurologie. Au cours de son internat, il a accompagné les étudiants qui préparent les EDN au travers de conférences ou d'ECOS et il a co-écrit le livre d'entraînement de neurologie dans la collection La Martingale. Après avoir rencontré tous ces étudiants, il a choisi d'écrire ce livre de fiches de neurologie en ayant une approche pragmatique : leur faire gagner du temps (et des points ! ) en se consacrant aux notions clés et discriminantes du jour J. Ce livre de fiches constitue un support de révisions unique concentrant tous les points essentiels à connaître en neurologie pour l'EDN !

Par Jean Lemoine, Pierre-Andréa Cervellera
Chez Ellipses

Auteur

Jean Lemoine, Pierre-Andréa Cervellera

Editeur

Ellipses

Genre

Neurologie

Neurologie

Pierre-Andréa Cervellera

Paru le 16/09/2025

195 pages

Ellipses

19,90 €

ActuaLitté
9782340106055
