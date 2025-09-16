Inscription
#Essais

La communication en santé publique

Bernard Seytre

Avec la progression des maladies chroniques et après le Covid-19, les enjeux de la communication en santé publique sont aujourd'hui une évidence. Pour Bernard Seytre, la communication devrait être une partie intégrante des programmes de santé publique, au même titre que les interventions biomédicales. Il propose la théorie de la " culture en santé ", selon laquelle une stratégie de communication en santé publique est fondée sur la culture des populations cibles sur la question de santé concernée, ce qui inclut les connaissances, les représentations de la santé et de la maladie, les perceptions du personnel soignant et des autorités sanitaires, les comportements acquis, les normes sociales ou encore les contextes historique et politique. S'appuyant sur de nombreux exemples provenant de la littérature et ses expériences, cet ouvrage propose un cadre théorique tout en étant un guide pratique. Dans la première partie, le lecteur trouvera : - Une analyse de la place de la communication dans la santé publique et de ses enjeux politiques ; - L'exposé du cadre théorique de la culture en santé et d'une approche pluridisciplinaire de la communication en santé publique ; - Une étude de la communication en santé publique à l'heure du numérique ; - Des conseils pratiques pour la définition d'une stratégie de communication et sa déclinaison en plans et outils. La seconde partie est composée de onze études de cas, à l'échelle nationale ou internationale, dans des pays industrialisés et en développement. Ce livre s'adresse aux membres des ministères de la Santé, des ONG et des organisations internationales, ainsi qu'au personnel soignant et aux étudiants et enseignants des disciplines intervenant dans la santé publique.

Par Bernard Seytre
Chez Ellipses

|

Auteur

Bernard Seytre

Editeur

Ellipses

Genre

Santé publique

La communication en santé publique

Bernard Seytre

Paru le 16/09/2025

272 pages

Ellipses

29,00 €

9782340104105
