12 tenues au tricot pour mon baigneur

L'univers des enfants est peuplé de personnages, poupées, poupons et autres baigneurs qu'ils se passionnent à habiller et à faire jouer des jeux de rôles totalement inattendus. Le baigneur est ici l'invité de ce livre de tricot dans lequel Nathalie Perdoncin, auteure de nombreux livres sur les vêtements de poupées, propose 12 tenues de poupon à adapter au fil des mois. Voici de quoi occuper les mamans tricoteuses et leurs enfants pendant de longues heures.