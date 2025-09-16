L'essentiel du droit des biens

Une description des notions et mécanismes fondamentaux du droit des biens Le droit des biens est une branche du droit civil qui régit les rapports juridiques relatifs aux biens. Il définit les règles concernant l'acquisition, la possession, l'utilisation, la transmission et la protection des biens matériels et immatériels, tels que les terres, les immeubles, les meubles, les droits de propriété intellectuelle, etc. Le droit des biens détermine également les différents modes de propriété (pleine propriété, copropriété, usufruit, etc.) ainsi que les droits et obligations des propriétaires et des tiers en relation avec ces biens. Cet ouvrage s'organise en 12 chapitres qui permettent de décrire et d'expliquer les notions et mécanismes fondamentaux du droit des biens autour du concept central de propriété. Cette nouvelle édition 2025 tient compte des nouvelles mesures applicables. Points fortsUne présentation concise, précise et pratique des connaissances essentielles requises par les étudiantsOutils parfaits pour réviser ou comprendre rapidement un sujet actualiséOuvrage actualisé chaque année pour rester pertinent